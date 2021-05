Els comerciants del Pas de la Casa, decebuts pels pocs turistes francesos i esperen poder tenir un estiu amb més normalitat

Andorra la VellaEl Pas de la Casa està vivint moments complicats pel poc turista francès que hi ha. El president de l'associació de comerciants d'Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, considera que la localitat frontera té un problema greu amb el fet que els ciutadans francesos hagin de presentar una PCR negativa efectuada com a molt 72 hores abans del desplaçament. "És un fre molt important", ha manifestat Carrié, assegurant que els comerciants del Pas no estan gens contents amb aquesta situació. Tot i així, durant aquest mes de maig, "s'ha treballat una mica millor que els mesos passats", ha manifestat, remarcant que fins que no se solucioni aquesta problemàtica no esperen que hi hagi molta afluència de turistes.

Cal recordar que el comú d'Encamp, per tal de frenar aquest impacte, subvenciona el 50% de les TMA als visitants francesos i també ha organitzat per aquest mes de maig i juny unes jornades gastronòmiques. D'altra banda, Carrié ha declarat que entre els comerciants hi ha molta incertesa i comenta que només desitgen poder tornar a la normalitat i "tenir un estiu com el passat".