La Comissió Europea considera "almenys necessària" la substitució dels tres ossos morts al Pirineu

La Comissió Europea (CE) ha indicat a les autoritats franceses que la substitució dels tres ossos morts al Pirineu en els darrers mesos "sembla almenys necessària", tenint en compte l'estat de conservació "desfavorable" de l'os a França, les recomanacions formulades en l'informe científic del Museu Nacional d'Història Natural de França sobre les reintroduccions i les disposicions del pla d'acció de l'os bru 2018-2028. El cap d'Unitat de la Direcció General de Medi Ambient de la CE, Nicola Notaro, ho ha explicat així per carta a les entitats animalistes que havien reclamat per la mateixa via que l'administració europea intervingués en l'afer davant les autoritats franceses i espanyoles.

L'entitat Ipcena, una de les que signaven la carta en què es reclamava la intervenció de la CE, ha considerat "molt positiva" la resposta, i ha anunciat que al costat de la plataforma d'entitats dels dos vessants dels Pirineus treballarà per la "restitució total" dels tres ossos morts als Pirineus "per accions de desídia humana".