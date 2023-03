El complement dels esportistes

70% dieta i 30% exercici físic. Aquests són els percentatges a tenir en compte segons els experts en nutrició. La base de tot està en l'alimentació, però ens alimentem bé? Aportem els suficients nutrients al nostre cos per dir que portem una dieta equilibrada? Segurament en són pocs els qui ho fan, però existeixen complements alimentaris que ens ajuden a assolir-ho, com són els suplements de proteïna.

Tens idea de la quantitat de proteïna que s'ha de consumir diàriament? Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la ingesta de proteïna diària recomanada és de 0,8 grams de proteïna per cada quilogram del nostre pes corporal. El més recomanable és que la meitat d'aquesta quantitat de proteïna provingui de vegetals com els llegums, els fruits secs i els cereals. I és que aquests aliments també aporten al nostre organisme altres nutrients essencials que contribueixen a la salut del nostre cos. Així que per saber la quantitat exacta de proteïna a consumir només haurem de fer un petit càlcul i a partir d'aquí anar jugant amb els aliments i complements nutricionals.