Que la compradora no examinés el producte eximeix un home d'estafa per enganyar a una venda a Wallapop

Andorra la VellaUn jove va ser contactat per una dona que estava interessada en l'anunci de Wallapop on es venia una “puerta madera blindada”, on venia una porta per 190 euros. L'home va explica. que la porta era d’exterior -que és pel què ella la volia- però que també podia servir per interior. La dona es va desplaçar amb el seu fill fins el domicili de l'home acompanyada del seu fill. Va pagar els diners i van marxar.

Posteriorment, un fuster professional va advertir la dona que la porta ni era blindada ni era d’exterior, i no es corresponia per tant amb les característiques indicades a l’anunci. La dona va provar de contactar-lo en diverses ocasions per retornar-li la porta i recuperar els 190 euros pagats. L'home no va respondre cap missatge.

L'home es defensava dient que no hi havia mala intenció i que fins i tot el fuster no podia assegurar si la porta era blindada o no. I l'únic que era clar és que no era un porta exterior. Afegeix que el jove té una relació d'amistat amb els fills de la denunciant, ja que es coneixen des de fa anys. "Considera en fi, que no hi ha ànim de lucre ni perjudici, interessant la lliure absolució del seu defensat entenent que els fets d’autes són una problemàtica pròpia de l’ordre civil".

L'home va ser condemnat per la Batllia per una contravenció penal d'estafa a una multa de 250 euros, els 190 de la porta a la dona i les costes processals. La fiscalia estava d'acord amb la sentència. Va recórrer contra la sentència al Tribuna Superior que va canviar el signe i l'ha absolt.

La sentència absolutòria indica que l'home "no és un professional de la venda, els. quals té una obligació especifica i el comprador té que verificar la conformitat de la seva compra a la seva demanda en el moment de la transmissió de la propietat del moble En el cas d’autes, el venedor no va impedir aquesta verificació, al contrari li va proposar a la compradora de venir a veure la porta abans de concretar la compra. A més, la verificació podia intervenir en el moment de la entrega".

El fet que el fuster, acredités que la porta venuda per "era xapada, no massissa, i no és apta per ser col·locada a l’exterior - en conseqüència no conforme a l’obligació civil de conformitat del venedor - no caracteritza per si mateix un delicte d’estafa, el qual suposa un engany suficient anterior o coetani en vista del desplaçament patrimonial intervingut. El comportament imprudent de l'acusat consistint a afirmar una qualitat de la porta (“blindada” en lloc de reforçada per sistema de seguretat), essencial per l’altra part, no és suficient, tractant-se d’un no-professional, per caracteritzar un dol penal. És possible que l'home hagi suposat que es tractava d’una porta blindada o que hagi mal avaluat aquesta d'inventar la seva consulta d’un soci inexistent així com la seva voluntat o obstinació d’evitar una solució amable per arreglar el litigi després, no canvia la qualificació penal de ninguna manera".