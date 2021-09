Compromís X La Seu demana cedir de forma urgent uns terrenys de l'Horta del Valira per construir-hi el nou hospital

La Seu d'UrgellCompromís X La Seu demana la cessió "immediata" d'uns terrenys municipals situats a l'Horta del Valira per a poder-hi construir el nou hospital de la Seu d'Urgell. El grup, a l'oposició, formalitzarà aquesta proposta en una moció que es presentarà al ple de dilluns. Des del partit han decidit tirar-la endavant, segons han assegurat, davant els "dubtes" que, han dit, els han plantejat des de l'equip de govern. Així, han afegit que cal descartar l'opció d'ubicar l'equipament al costat del parc de Bombers, ja que aquella zona és inundable. La urgència per tramitar la cessió rau en el fet que han estat coneixedors que aquestes obres són una de les prioritats que s'ha marcat el Departament de Salut, les quals es volen finançar amb fons europeus.

El regidor de Compromís, Joan Barrera, ha explicat que l'aposta de Salut per tirar endavant aquest equipament és una "oportunitat irrepetible" i que, per tant, no hi poden haver dilacions en la cessió dels terrenys. Així, ha assegurat que aquests són els únics que estan disponibles de forma immediata, ja que els situats al costat dels Bombers encara no són de titularitat municipal i els tràmits que resten pendents es poden allargar més de tres mesos. Tot plegat, segons ha afirmat, tenint en compte que l'edifici del nou hospital hauria d'estar enllestit abans d'acabar l'any 2023 si es volen aprofitar els fons Next Generation de la Unió Europea.

Barrera ha dit que la necessitat que té la ciutat de disposar d'un nou hospital "passa per davant" de l'opció d'ubicar, a l'Horta del Valira, l'edifici per acollir els nous estudis d'INEFC, els quals arrenquen la setmana vinent al Centre Cultural Les Monges de forma provisional. Des de Compromís consideren que es pot estudiar si aquestes instal·lacions educatives es poden construir al costat del parc de Bombers, com es va plantejar a principis de la legislatura actual i tenint en compte també la proximitat que hi ha amb el Parc del Segre i la zona esportiva municipal.

El regidor creu que seria una "greu irresponsabilitat" voler fer l'hospital a la zona de Bombers perquè, ha assegurat, són uns terrenys inundables. També ha destacat que la proposta de situar-lo a l'Horta del Valira comptava amb un consens polític. Des de la formació també han dit que un cop debatuda la moció sobre l'equipament sanitari treballaran per buscar una ubicació on poder construir una residència per a la gent gran, ja que consideren que totes dues instal·lacions són "de primera necessitat".