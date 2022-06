El comú d'Andorra la Vella recorda la prohibició de fer focs no autoritzats durant la revetlla de Sant Joan

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 13 de juny de 2012, va ser notícia...

La capital celebrarà, el proper 23 de juny, la revetlla de Sant Joan als seus carrers, però per evitar ensurts ha recordat les prohibicions de fer focs no autoritzats. Tal com publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, no es poden fer focs ni fogueres sense l'autorització expressa del Comú, i els productes pirotècnics només es poden vendre als llocs autoritzats, i els poden manipular els majors de catorze anys en espais oberts on no hi hagi perill per a les persones ni béns. El Comú també recorda que les sancions oscil·len entre els 300 i 3.000 euros.

A més, la celebració als carrers de la capital serà amb la cremada de falles per la placeta del Puial, l'Antic Carrer Major, la plaça de la Consòrcia, la plaça Sant Esteve i el carrer de la Vall fins a la plaça Príncep Benlloch, a partir de les 23 hores. En finalitzar el ball, els fallaires es dirigiran per la rambla Molines a la plaça del Poble, on encendran la foguera i se celebrarà el ball de Bruixes i el ball de nit amb el grup Stukat del Bolet.

Durant tota la celebració es demana als establiments de la zona que apaguin els llums perquè l'espectacle llueixi més i se'ls recorda que treguin els tendals per evitar ensurts. A més, es prohibeix tota mena d'artefactes pirotècnics.

Durant la jornada del dia 24 de juny, amb motiu de la Festa del Poble, tots els serveis no relacionats amb el turisme hauran de romandre tancats i abstenir-se de treballar durant tot el dia. Tot i així, també es demana als comerços el seu tancament per 'donar més lluïdesa a la diada'.