El Comú de la Massana assumirà el transport escolar dels alumnes de l’Escola francesa

La MassanaA partir del pròxim curs escolar, l’Escola francesa de la Massana avançarà l’horari lectiu un quart d’hora. Per tant, els escolars entraran a les 8.45 h i sortiran a les 16.45 h. Aquesta és una de les mesures correctores que formen part dins el pla per agilitzar el trànsit. El Comú, en coordinació amb el departament de Mobilitat, considera que esgraonar la circulació és fonamental per minimitzar les cues en hores punta. Aquest canvi comporta que el comú de la Massana s’hagi de fer càrrec del transport escolar, ja que els nous horaris no s’ajusten al servei ofert pel Govern.

En la sessió de Consell d’aquest dijous s’ha aprovat el preu d’aquest servei, que és exactament el mateix que el que té fixat el Govern: 107,88 € un viatge i 215,76 € dos viatges. Aquest import és anual i caldrà realitzar-lo per càrrec bancari.

D’altra banda, cal recordar que els nous horaris venen acompanyats de la creació d’un nou servei, l’Esplai Flaix, amb l’objectiu que les famílies tinguin un marge de mitja hora per anar a recollir els seus fills. El servei el podran utilitzar tant els alumnes del sistema andorrà (de 17 a 17.30 h) com del francès (de 16.45 a 17.15 h). La cònsol major, Olga Molné, ha volgut agrair la col·laboració de l’Escola francesa de la Masasana i de les famílies dels alumnes, ja que amb aquest canvi es permetrà esgraonar l’horari d’entrada als centres lectius.