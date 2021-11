El comú massanenc destina 1,4 ME anuals a recomprar accions d’EMAP

La MassanaEl Consell de Comú de la Massana ha donat llum verda, durant la sessió d'aquest divendres, a la proposta per facultar les cònsols a portar a terme l’operació d’augment de capital d’EMAP. “La finalitat és clara: augmentar i enfortir el patrimoni d’EMAP”, ha afirmat la cònsol major, Olga Molné. Des del 2016 el Comú de la Massana ha anat recomprant anualment participacions per un valor d’1,4 milions d’euros. La darrera ha estat autoritzada en aquesta mateixa sessió de Consell.

La cònsol ha recordat que la recompra és una acció voluntària del Comú de la Massana, sense cap tipus d’obligatorietat, però que tant l’anterior equip comunal com l’actual han efectuat una recompra anual. Això ha permès portar a terme aquesta operació per augmentar el capital d’EMAP de forma no dinerària, sinó a través de les accions. Concretament, s’ampliarà el patrimoni d’EMAP amb 8,7 milions d’euros mitjançant l’emissió de 14 mil noves accions. Amb aquesta operació s’extingirà de forma automàtica les preferents capitalitzades, cosa que permetrà enfortir el patrimoni net d’EMAP SAU, que millorarà els seus fons propis.

Aportació d’un particular

Tal com ha explicat la consellera de Benestar Social, Francesca Guerrero, el Comú de la Massana ha rebut una aportació de 5 mil euros per part d’una família de la parròquia. Aquests diners s’utilitzaran dins la partida d’ajuts socials, per satisfer despeses d’alimentació, higiene, formacions i material escolar a aquelles famílies que ho necessitin.