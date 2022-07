El comú de Sant Julià reconeix contactes amb l'FC Andorra per la ciutat esportiva a Auvinyà

Sant JuliàMalgrat que no estava previst a l'ordre del dia, Cairat ha volgut fer una demanda a la majoria relativa a una informació apareguda en un mitjà de comunicació en la qual es fa referència a la voluntat de l'FC Andorra de projectar un complex esportiu a la zona d'Auvinyà. Tot i que a hores d'ara no hi ha res definit, Majoral ha reconegut que "hi ha hagut contactes tècnics" entre l'arquitecte de l'obra i el departament d'Urbanisme del comú "per conèixer les capacitats legals a nivell urbanístic de la zona" per a la creació d'aquesta ciutat esportiva. El cònsol ha exposat la possibilitat de donar cabuda a la proposta sempre que es compleixin les normes legals, mentre que en cas contrari es denegarà la sol·licitud que s'acabi presentant, si finalment és així.

Per la seva banda, Cairat ha expressat que la voluntat de la minoria és conèixer totes les característiques de l'obra, ja que només han tingut coneixement per la premsa. "A falta de conèixer els detalls ens preocupa per la ubicació que s'està parlant per les dificultats d'accés o per si és l'entorn més adequat", ha dit. Tot i que no s'ha posicionat en contra, "entenem que és el comú qui, proactivament, ha de liderar el projecte per buscar un espai adequat".