La comunitat portuguesa esperançada després de les explicacions del cap de Govern

Andorra la VellaFa 10 anys, el 31 d'octubre de 2011, va ser notícia...

Patrícia Bragança, presidenta de la Confederació d'Empresaris Portuguesos a Andorra (CEPA), ha declarat a la sortida de la reunió amb el cap de Govern, Toni Martí, que les seves paraules els fa 'mantenir l'esperança' que el govern lusità no faci efectiu el tancament de la representació diplomàtica a Andorra, 'o almenys del consolat'. Martí es va reunir aquest passat dissabte amb les màximes autoritats portugueses, el president Aníbal Cavaco Silva, el primer ministre Pedro Passos Coelho i el ministre d'Afers Exteriors, Paulo Portas, per expressar-los-hi la necessitat de mantenir la representació diplomàtica a Andorra davant la importància de la comunitat portuguesa amb més de 13.000 residents.Text: Els representants portuguesos que han assistit a la trobada amb el cap de Govern, Toni Martí, aquest dilluns a la tarda, José Manuel Da Silva, José Luis Carvalho i Patrícia Bragança, han sortit mantenint l'esperança que no s'arribi a fer efectiu el tancament de la representació diplomàtica portuguesa a Andorra.

Patrícia Bragança que ha exercit de portaveu , ha agraït el gest del cap de Govern de rebre'ls només arribar d'Asunción (Paraguai) per explicar-los les converses amb el president Aníbal Cavaco Silva, el primer ministre Pedro Passos Coelho i el ministre d'Afers Exteriors, Paulo Portas. Aquests haurien manifestat que la decisió no esta presa encara i 'això ens fa respirar una mica i continuem amb l'esperança que com a mínim no es tanqui el consolat'.

Tot i això, Patricia Bragança ha deixat clar que 'no ens hem d'aturar en les nostres reivindicacions i actuacions'. Així, la comunitat portuguesa farà una acció reivindicativa el dia 15 de novembre coincidint amb l'onzè aniversari de l'obertura del consolat portuguès a Andorra. 'Ho farem amb una certa ironia, ja que potser és l'última festa celebrant que tenim un consolat', ha dit la presidenta dels empresaris portuguesos. A més, preveuen que el viatge a Lisboa per entrevistar-se amb les autoritats portugueses sigui a partir del dia 20 de novembre, 'perquè és ara quan s'està duent a terme el debat del pressupost i que ha de contemplar una partida' per mantenir el consolat a Andorra.