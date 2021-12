Els comuns comencen a repartir els tests d'antigen

Andorra la VellaEls comuns d'Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Canillo han començat aquest dissabte a repartir entre la ciutadania els dos autotests d'antígens que el Govern torna a posar a disposició aquest any amb la voluntat de prevenir contagis de cara a les properes trobades socials que s'esperen per les festes de Nadal. En el cas de la capital, la distribució s'està duent a terme al vestíbul del Centre de congressos, on s'ha pogut veure una llarga cua de persones esperant el seu torn. El repartiment de proves per part d'Andorra la Vella s'allargarà fins al proper dia 20, entre les 10 i les 18 hores.

Tal com va manifestar aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, malgrat la gratuïtat de les proves, les recomanacions del Govern són suspendre els sopars d'empresa i totes aquelles reunions multitudinàries que puguin posar en risc la salut de les persones que hi participin. De cara a les celebracions nadalenques, va aconsellar que els tests d'antigen es facin entre tots els assistents majors de 6 anys per tal de verificar que no són portadors del coronavirus.

Pel que fa a la resta de punts de distribució de proves a les altres parròquies, Sant Julià de Lòria ha habilitat el servei al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià. En aquest cas, durant aquest dissabte l'horari és de les 19 a les 14 hores i de les 16 a les 19 hores, mentre que de cara a diumenge el repartiment només es farà entre les 10 i les 14 hores. Durant la setmana vinent, entre el dia 20 i el 23 es podran recollir de les 9 a les 19 hores; el divendres 24 de les 9 a les 14 hores; del dilluns 27 fins al dijous 30 entre les 9 i les 15 hores, i el divendres 31 de les 9 a les 14 hores.

A Canillo, els punts habilitats són l'Oficina de Turisme, aquest dissabte de les 9 a les 19 hores, diumenge de les 8 a les 16 hores, i de dilluns a dimecres de les 9 a les 19 hores, mentre que a Soldeu la ciutadania els pot anar a recollir també a l'Oficina de Turisme de dissabte a dimecres de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 19 hores. La Massana ja va començar aquest divendres amb la distribució a la sala la Closeta. Així, l'horari de recollida d'aquest dissabte és de les 10 a les 19 hores, el diumenge de les 10 a les 14 hores, i de dilluns a dimecres entre les 8.30 i les 17 hores.

Quant a la resta de parròquies, la ciutadania podrà anar a recollir les seves proves a partir d'aquest dilluns 20 de desembre. A Encamp, els punts habilitats són Casa Comuna (de dilluns a dijous de les 9 a les 16.30 hores i divendres fins a les 13 hores), l'Oficina de Turisme (cada dia de 10 a 13 hores i de les 15 a les 19 hores) i la Valireta (de dilluns a dijous de les 9 a les 13.30 hores i de les 14.30 a les 19 hores). Pel que fa al Pas de la Casa, s'ha d'anar al Servei de Tràmits (de dilluns a dijous de les 8.30 a les 16.30 hores i divendres de les 8.30 a les 13 hores) o bé a l'Oficina de Turisme (de dilluns a dijous de les 10 a les 13 hores i de les 15 a les 19 hores i divendres fins a les 13 hores).

En el cas d'Ordino, igual que l'any passat el punt escollit és la sala La Buna, que estarà habilitada de dilluns a dijous de les 8 a les 20 hores i divendres de les 8 a les 13 hores. Finalment, Escaldes-Engordany informa que els punts on recollir proves són el Servei de Tràmits del comú (de dilluns a dijous de les 8 a les 17 hores); el Prat del Roure (de dilluns a dijous de les 8 a les 17 hores); la Llar de Jubilats (només per a gent gran de dilluns a divendres de les 8 a les 19 hores); l'Oficina de Turisme (de dilluns a dissabte de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 19 hores), i al punt d'atenció ciutadana i circulació (cada dia les 24 hores).