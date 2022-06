Els comuns consciencien a la població amb la Festa del Medi Ambient

Escaldes-EngordanyActivitats per a grans i petits i tallers al Prat del Roure per conscienciar i fer reflexionar a la ciutadania al voltant del medi ambient i del canvi climàtic. Aquest dissabte s'està celebrant la Festa del Medi Ambient al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany organitzada pels set comuns per commemorar el Dia mundial del Medi Ambient que va ser el passat 5 de juny. La festa es reprèn enguany després de la primera edició que va ser el 2019 i tots els assistents han pogut gaudir d'una paellada popular per dinar.

D'aquesta manera, la festa que s'ha iniciat a les 10.30 hores, s'allargarà fins ben entrada la nit, després de la projecció de WALL-E. Al llarg del dia es desenvolupen tallers, un musical, jocs gegants amb materials reciclats i també sortides a la muntanya.