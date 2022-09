Els comuns impulsen un estudi per aprofitar la biomassa forestal i acorden un pla conjunt de neteja dels boscos

EncampEls comuns han acordat encarregar un estudi per analitzar quin grau d'aprofitament es pot fer de la biomassa forestal del país i, alhora, elaborar un pla de neteja dels boscos ordenat i que abasti més territori amb l'objectiu d'evitar possibles incendis. Aquest és un dels punts més destacats que s'han aprovat aquest dimecres durant la reunió de cònsols, una trobada que ha servit per deixar palès la voluntat dels mandataris comunals d'aprofitar els treballs silvícoles per poder generar estella mitjançant la biomassa forestal.

De fet, tal com ha reconegut la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ja existia un informe anterior que evidenciava la possibilitat de generar estella al país. Ara, aquest estudi el que ha de permetre és "veure com ho podem fer". Quant al pla de neteja, ha assegurat que els incendis registrats als països veïns a l'estiu han estat "molt preocupants", i malgrat que hi ha diverses accions que actualment ja es duen a terme, "volem anar més enllà", dotant aquesta partida de més recursos econòmics i contribuint a l'economia circular.

Una vegada es disposi dels resultats de l'estudi, encara sense terminis establerts, ja que dependrà de l'empresa que s'acabi contractant, s'impulsarà una campanya de comunicació i sensibilització explicant "perquè és necessari fer aquestes neteges de boscos", deixant palès que es tracta d'una "necessitat bàsica".