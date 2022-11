Els comuns estan sancionant els propietaris d'animals de companyia que no han fet la prova d'ADN

Les sancions per no recollir les tifes dels gossos seran aviat una realitat al Principat. Els comuns tenen pràcticament a punt tot el registre d'animals de companyia, i pensen que al desembre podrien començar a analitzar tots els excrements canins que hi hagi al carrer, tal com informa RTVA. La sanció, cal recordar, se situa als 300 euros.

El principal escull era que la majoria dels gossos no havien fet la prova d'ADN al veterinari. Un procés que ja ha fet un pas endavant i la gran majoria de corporacions estan per sobre del 70 o 75% recomanat per certificar la fiabilitat de l'anàlisi. La parròquia més avançada en aquest aspecte és de fet Andorra la Vella, situada per sobre de Sant Julià i Canillo, que encara no són al percentatge. Això no serà un impediment perquè tots els comuns comencin aquestes setmanes les formacions per habituar els agents al material de mostreig.

Els comuns continuen treballant, per tant, per sumar tots els gossos possibles al registre. Fins i tot, alguns estan començant a sancionar els propietaris que encara no ho han fet. Recorden que és obligatori i que fins aquest estiu estava disponible de forma gratuïta. Encamp i Canillo, de fet, estan depurant el RAC per veure quins propietaris no segueixen la norma i multar-los amb 150 euros.