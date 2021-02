La concentració negacionista del 14-M compta amb l'aval de Salut

Andorra la VellaJoan Martínez Benazet ha confirmat aquest divendres que el ministeri que lidera ja va acceptar fa uns dies els protocols necessaris perquè sigui possible la concentració programada pel pròxim 14 de març, vinculada amb un caràcter negacionista envers la Covid-19. "Salut va acceptar els protocols i nosaltres no tenim cap problema en què se celebri, sinó tot el contrari, és una expressió de llibertat de les persones", ha dit.

Les mesures imposades pel ministeri demanen als assistents a la concentració l'obligatorietat de dur la mascareta, respectar la distància social entre persones i mantenir-se en una posició estable dins de la manifestació. A més, es demana evitar les aglomeracions tant en el moment de la protesta com a la seva finalització.

Amb els protocols validats per Salut, ara és el torn que el ministeri d'Interior "faci el seu procediment", tot i que Benazet ha avançat que "no crec que hi hagi cap problema".