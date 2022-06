El Concèntric omple d'activitat el centre històric de la capital

Andorra la VellaLa segona edició del Concèntric d'Andorra la Vella ha tingut més bona acollida entre els comerciants i restauradors del centre històric. Ho ha manifestat aquest dijous la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, qui s'ha mostrat molt satisfeta per la participació i l'ambient que genera la iniciativa al voltant dels carrers del barri antic de la capital. "La voluntat és aconseguir crear una tarda agradable per a la gent del país i un vespre on la població pugui sortir de casa i gaudir", ha dit.

Així doncs, ha asseverat que, malgrat que en la primera edició els comerços eren una mica reticents a l'esdeveniment, enguany "podem veure com realment en tenen ganes" i, ha afegit, fins i tot "estem constatant que s'estan obrint molts nous establiments en aquesta zona", la qual cosa demostra que "la parròquia tira i que el centre històric s'està convertint en un pol atractiu". "La gent del país respon, cada vegada tenen més ganes de sortir i disposar d'activitat a l'aire lliure", ha apuntat.

Marsol també ha recordat que la iniciativa té un cost de 12.000 euros pel comú de la capital i ha assenyalat que al llarg de tota la tarda d'aquest dijous i fins a les 22 hores, els ciutadans disposen de diferents dinàmiques, música en directe, una desfilada de moda, un mag i diversos comerços amb els seus productes al carrer amb promocions i descomptes de fins a un 30%. La voluntat del Concèntric és dinamitzar comercialment la zona del barri antic de la capital.