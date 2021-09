Concert en homenatge a la gent gran en el marc del programa 'Envelliment saludable'

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà, en el marc de la nova temporada del seu programa 'Envelliment saludable', oferirà un concert per als usuaris de L'espai. Un concert que porta per títol 'Música per la memòria' i que vol ser un homenatge a la gent gran, un dels col·lectius més castigats per la crisi sanitària.

Es tracta d'una nostàlgica proposta en la qual un quintet de corda de l'ONCA narra una història sobre l'amor i el pas del temps a través de les paraules del Bartolí i la memòria de la Dèlia, cristal·litzades en les seves cartes d'amor. El programa del concert està dedicat al record de cançons com 'Angelitos negros', 'Dos gardenias', 'Bésame mucho', 'El reloj', 'Madrecita', 'Mira que eres linda', entre d'altres.

El concert és gratuït i tindrà lloc el dimecres 15 de setembre, a les 11.30 hores, a la sala Prat del Roure. Per assistir-hi cal reservar plaça obligatòriament a través del telèfon 868 025, ja que l'aforament és reduït.

Aquest concert forma part de la nova temporada del programa d'activitats i formació pe a majors de 60 anys de la Fundació Crèdit Andorrà, que s'inicia el dilluns 20 de setembre i que inclou també cursos sobre noves tecnologies i idiomes, així com tallers preventius sobre salut, sortides a la natura i visites guiades.

Aquesta temporada la Fundació Crèdit Andorrà continua apostant per la formació virtual, perquè qui ho desitgi pugui també seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual de L'espai.

Programa d'activitats per a la gent gran

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l'objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l'economia, la història i la cultura, entre d'altres.