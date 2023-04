El concurs d'oficials de policia no s'haurà de repetir

Andorra la VellaLa policia va convocar set places com a oficial. Els candidats que van quedar en els llocs 8 i 9 van impugnar el concurs perquè consideraven que no s’havien valorat de forma suficient les seves formacions. Havien quedat en els llocs primer i segon de reserva. Un d’ells havia fet cursos de dret i l’altre no havia acabat la carrera. En primera instància, el tribunal de Batlles va estimar parcialment la reclamació, però el Tribunal Superior li ha donat la raó a Govern i per tant es manté el resultat del concurs.

La sentència recull que “no es poden valorar com a “cursos”, i de forma independent, cadascuna de les assignatures aprovades en el programa de llicenciatura en dret (virtual) impartida pel Centre d’Estudis Virtuals de la Universitat d’Andorra -actualment extint-, si no s’ha conclòs el pla d’estudis. Ara bé, quan haguessin finalitzat aquests estudis -o, al seu cas, els estudis del pla de continuïtat-, aleshores sí es podran valorar les hores de formació totals”.