Els concursants de la Fira del Bolet apleguen prop de cinc quilos de rovellons en una època 'difícil'

ArinsalEl 10 de setembre de 2011 era notícia...

La Fira del Mercat del Bolet que té lloc aquest cap de setmana a Arinsal, ha celebrat aquest dissabte al migdia el concurs boletaire, amb un resultat millor del que s'esperava. El president de l'Associació de Promoció Turística d’Arinsal i Erts (Aptae), Toni Coromines, ha explicat que aquest any tenien poques expectatives perquè 'està fent molta calor i hi ha molt poc bolet', i que per tant els prop de cinc quilos de rovellons que han recollit entre els sis concursants són una quantitat prou bona. D'altra banda, Coromines ha assenyalat que els restaurants han hagut d'adaptar els menús als bolets que hi ha, perquè han tingut molts problemes per trobar els que buscaven.

La quarta Fira Mercat del Bolet d'Arinsal ha començat aquest dissabte acompanyada pel bon temps i amb desenes de visitants que des de primera hora s'hi han volgut acostar. L'esdeveniment més esperat, el concurs boletaire, ha estat el centre d'atenció dels visitants.

Des de les nou del matí, els sis concursants que finalment han participat, han sortit a la muntanya a buscar bolets, i passades les dotze han començat a tornar amb els cistells plens. El president de l'Aptae, Toni Coromines, ha confessat que aquest any més que un concurs 'era un repte', perquè 'la calor i que està tot sec fa que no hi hagi bolets'. De fet, afirma que durant la setmana, alguns boletaires assidus ja van alertar que ells no sortirien 'perquè no valia la pena'. Per això, Coromines ha titllat els participants de 'valents', i els ha reconegut l'habilitat que han tingut en aconseguir portar gairebé cinc quilos de rovellons, 'tenint en compte que no se'n troben ni al Berguedà ni a Mercabarna, que n'hagin trobat a Andorra vol dir que són molt bons'.

Els guanyadors del concurs han estat Eva i Eduard Garcia al premi dels cistells amb més pes, Pere Costa i Maria Rosa Joan Miquel al bolet més pesat, de 180 grams, i Carles Núñez al bolet de disseny. Aquest últim ha estat una greixa, que és un bolet molt difícil de trobar per aquesta època, i segons ha indicat el mateix Núñez, l'ha trobat a Pal.

Menús dels restaurants

A banda del concurs, les parades de la fira i els menús especials dels restaurants d'Erts i Arinsal es mantenen durant tot el cap de setmana. Coromines ha reconegut que els plats que pensaven oferir als seus clients han hagut de ser adaptats, ja que 'hem tingut molts problemes per trobar bolets frescos', i per això han preparat menús amb els tipus de bolet que sí que hi havia.

Tot i això, la qualitat dels plats es manté, i el president de l'Aptae confia que el llindar de 200 menús venuts es podrà superar. Tot i així, recorda que es tracta d'un cap de setmana difícil perquè coincideix amb la Diada de Catalunya, però no és pont.