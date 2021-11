Condemnen a 22 anys de presó el veí de la Seu d'Urgell acusat d'abús de menors i pornografia infantil

LleidaL'Audiència de Lleida ha condemnat a 21 anys i 11 mesos de presó el veí de la Seu d'Urgell acusat de pornografia infantil i abús de menors. Una de les víctimes va explicar al judici que quan tenia 14 anys, l'home li va pagar durant més d'un any un total de 16.000 euros per "fer de tot". La Sala ha donat credibilitat a aquest testimoni i també considera provat que tant ell com una altre noi de 16 anys, li van enviar imatges sexuals explícites perquè l'acusat els les demanava sota amenaça. L'Audiència també imposa a l'home 8 anys de llibertat vigilada quan surti de la presó i l'inhabilita per treballar en qualsevol feina que impliqui el contacte regular amb menors durant 26 anys.

L'acusat, al judici, reconèixer que els nois li enviaven imatges sexuals però va dir que eren ells els que les hi enviaven. També va declarar que va pagar a un dels nois 5.000 euros en total però que "pensava que no feia res de dolent i que no era tan greu". "Ell (el noi) necessitava diners i m'enviava imatges però moltes ni les mirava perquè em feia cosa", va declarar l'acusat. "Com que no hi havia ni violència, ni amenaces ni res, no pensava que la cosa fos tan greu", va explicar.

Aquest noi, en canvi, va declarar que era l'acusat qui li demanava fotografies i vídeos de caràcter sexual i que en diverses ocasions van mantenir relacions sexuals en persona. "Una vegada em va pagar 2.500 euros de cop", va explicar, i en total calcula que l'acusat li va pagar fins a 16.000 euros en poc més d'un any, fins que el van detenir el març de 2020. El jove va dir al judici que aquestes pràctiques li feien "fàstic" però que es veia obligat a fer-les per aconseguir diners i perquè l'acusat l'insistia constantment. "Em va arribar a demanar 4 vídeos a la setmana", va explicar.

Una altra de les víctimes va declarar que quan tenia 16 anys, l'acusat es va posar en contacte amb ell a través de les xarxes socials i li va demanar una fotografia de caire sexual. Ell, va afegir, s'hi va negar però finalment li'n va enviar una perquè l'home el va amenaçar dient-li que sabia on vivia. "Li vaig enviar una per por però després va seguir insistint i no li vaig enviar cap més. Li vaig dir que parés, que era un sortit i al final em va deixar tranquil", va afegir.

Els Mossos van trobar 700 imatges de menors en actes sexuals explícits

El Mossos que es va encarregar d'extreure i analitzar 2 mòbils, DVDs, una tauleta i i l'ordinador de l'acusat, van explicar al judici que es van analitzar 6.248 fotografies i que, d'aquestes, unes 700 eren de menors en actes sexuals explícits. De les altres, moltes eren dibuixos sexuals "realistes" de joves. En les 700 reals, "es veien relacions sexuals entre diversos menors i també masturbacions", va explicar un dels agents. El mateix Mosso també va declarar que de les converses del mòbil s'extreu que era l'acusat qui demanava les imatges als menors. En una conversa, fins i tot, va explicar, l'acusat li va demanar al noi de 14 anys que ha denunciat els fets que faci un vídeo i li diu "com el vol, què ha de fer i li diu que ha de cridar més".

El cas es va destapar arran d'una investigació sobre la venda de marihuana en un institut. El Mosso encarregat de la investigació va explicar que els fets van ser descoberts arran d'una intervenció que van fer a l'institut on estudiava el menor de 14 anys. Els havien alertat que el noi venia marihuana a l'institut i quan hi van anar li van trobar més de 1.000 euros en efectiu a sobre. "Ell ens va dir que els diners que portava no eren de la venda de drogues, sinó que els hi havia donat un home a canvi de relacions sexuals i d'enviar-li imatges pornogràfiques", va explicar el policia.

La versió el noi, va afegir el Mosso, "quadrava" amb les actuacions fetes amb posterioritat. Va explicar que quan identifiquen l'home a qui es refereix el noi, registren casa seva, el garatge i el vehicle i que dins del cotxe troben més de mil euros en efectiu. L'acusat els reconeix llavors que eren per a un amic i els diu el nom del noi. A més, al mòbil li troben contingut pornogràfic del jove i al garatge troben preservatius usats i sense usar.

De tot el que es va recopilar, els Mossos dedueixen que l'acusat ha mantingut relacions sexuals amb menors i té guardades imatges de pornografia infantil. Segons els Mossos, hi hauria almenys tres menors amb qui ho aconsegueix, els dos denunciants i un altre noi que n'hauria estat víctima amb anterioritat.

Gairebé 22 anys de presó

La Fiscalia, al final del judici, va rebaixar la petició de pena dels 28 anys i mig de presó als 27 anys i 11 mesos en descartar el delicte de grooming perquè la segona víctima no era menor de 16 anys i no havia quedat demostrat si hi va haver videotrucada entre ell i l'acusat. La defensa demanava l'absolució de l'home i que, subsidiàriament, en cas que fos condemnat, se li apliqués l'atenuant de reparació del dany, de trastorn de personalitat i així com l'existència d'error de prohibició, és a dir, que no era conscient que no podia fer el que va fer.

L'Audiència finalment l'ha condemnat a 21 anys i 11 mesos de presó. Concretament el condemna per un delicte de corrupció de menors (4 anys), un delicte continuat d'abusos sexuals a menor de 16 anys (10 anys), un delicte continuat d'elaboració de pornografia infantil amb víctimes menors de 16 anys (7 anys), una temptativa d'elaboració de pornografia infantil (7 mesos) i un delicte de tinença de pornografia infantil (4 mesos).