Condol del Copríncep episcopal per la mort del Papa emèrit Benet XVI

Andorra la VellaL'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan Enric Vives, ha fet públic aquest dissabte el condol per la mort del Papa emèrit, Benet XVI, que ha traspassat a l'edat de 95 anys. És per això que Vives demana que es facin pregàries pel seu "repòs etern".

Així doncs, al llarg dels pròxims dies, a totes les parròquies i esglésies de la Diòcesi d'Urgell, es farà una missa funeral per la seva ànima, convocant-hi els fidels. Aquest diumenge 1 de gener de 2023 a la pregària dels fidels es tindrà una intenció pel qui ha estat pastor de l'Església Universal des de 2005 a 2013, i que ha donat "gran exemple de bondat i d'humil servei a la vinya del Senyor".

Benet XVI va visitar el Bisbat d'Urgell el 2010 durant la seva visita a Barcelona per consagrar la Basílica de la Sagrada Família. De fet, durant la seva estada va nomenar Vives com a 'arquebisbe ad personam', i va ser decisiu per a la signatura de l'Acord (Concordat) entre el Principat d'Andorra i la Santa Seu, entre d'altres.

En el comunicat del Bisbat d'Urgell s'assegura que "la seva memòria perdurarà per la bona doctrina del seu Magisteri i l'exemplaritat de la seva vida com a Papa".