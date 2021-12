Un conductor estampa un cotxe de luxe contra l'aparador del River

Sant Julià de LòriaEl conductor d'un cotxe de luxe s'ha estampat, aquest dimecres al migdia, contra l'aparador del centre comercial River, a Sant Julà de Lòria. El conductor hauria picat contra un fanal quan pujava per la carretera general 1, en sentit Sant Julià de Lòria, i fruit de l'impacte hauria perdut el control del vehicle, que ha acabat contra la façana del centre comercial. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions de Bombers i Policia que han intervingut per treure els ocupants del cotxe. Un d'ells, el conductor, hauria patit ferides de caràcter lleu. Ningú més hauria resultat ferit, més enllà de l'ensurt que ha causat el succés, per la quantitat de gent que a aquella hora comprava al centre comercial.

Ferrari estampat al River