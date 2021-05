El Consell dels Infants de la Massana aprova la instal·lació de papereres de reciclatge

La MassanaNou alumnes de la Massana s’han convertit avui en consellers de comú, en representació dels tres centres escolars de la parròquia: escola andorrana (Sara Harto, Marcel Armengol i Mair Benchluch), escola francesa (Abel Ayed, Júlia Prat i Guillem Rous) i Àgora International School (Gerard Nadal, Ruhan Tublani i Sofia Cassany). La sessió ha estat presidida per les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, i el conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet.

A causa de les mesures de prevenció, la sessió s’ha emès en streaming per tal que la poguessin seguir els alumnes dels diferents centres. La proposta més votada, i que el Comú s’ha compromès a incloure en els pròxims pressupostos, ha estat la de l’escola Àgora, que ha plantejat la instal·lació de papereres de reciclatge en diferents punts de la parròquia. Els consellers han plantejat diferents models de recipients per separar envasos i paper. Proposen instal·lar-los a les places i parcs on els infants acostumen a berenar a la sortida de l’escola.

El Comú també ha pres nota d’alguns aspectes de les propostes dels altres centres escolars, com la idea d’instal·lar sensors lumínics per estalviar energia de l’escola francesa o l’organització d’una festa per als infants, un cop passi la situació de pandèmia. Durant la sessió també s’han escollit les imatges que els centres escolars de la Massana presentaran per triar la imatge de les “Parròquies amigues de la infància”.