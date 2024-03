El Consell de Joves obre el debat contra les begudes energètiques

Andorra la VellaEl Consell General d'Andorra es prepara per al Consell de Joves, una jornada en què els joves es converteixen en consellers generals per un dia. Aquest esdeveniment, programat per al 10 d'abril, inclourà debats sobre la millora de la conciliació familiar, les estades semestrals i la regulació de les begudes energètiques, les quals contenen cafeïna i taurina i han demostrat provocar insomni i trastorns en el desenvolupament juvenil.

Segons RTVA, les escoles participants, incloent-hi l'Escola Andorrana d'Encamp i el Lycée, estan elaborant propostes com la regulació de la venda de begudes energètiques als joves, amb suggeriments com multes per als infractors. Altres temes en debat inclouen la regulació de l'ús del mòbil a l'aula i a casa, i la implementació d'horaris intensius a centres d'ensenyament secundari per millorar el rendiment acadèmic.