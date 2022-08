La construcció ja ha arribat al nivell màxim de l'anterior bombolla

Andorra la VellaLes xifres de la construcció ja estan en màxims històrics, segons les dades que ha fet públiques Estadística, i es troben en una situació similar a la del 2004 quan l'anterior bombolla es trobava en el seu pic màxim. La construcció de pisos, xalets i altres edificis (hotels, oficines...) ha arribat a un nivell de màxims des que es disposen de dades estadístiques.

La superfície total autoritzada per a la construcció d’edificis de nova planta durant l’any 2021 ha estat de 215.964 m2, el que representa un augment del +50,8% respecte aml’any 2020. El nombre de permisos autoritzats el 2021 va ser de 83, la xifra més alta des del 2004, quan també es va registrar el nombre de metres quadrats d’obra nova autoritzats més alt des que hi ha registres. Per tipus, els habitatges plurifamiliars, amb 128.211 m2, representen gairebé el 60% del total de metres d’obra nova autoritzats.

La superfície d’obra nova autoritzada durant el 2021, per tipus d’edificació, ha estat: Els “Habitatges plurifamiliars”, amb 128.211 m2, augmenten un +25,3% respecte als metres quadrats autoritzats de l’any passat. Els “Xalets”, amb 23.008 m2, augmenten respecte als metres quadrats autoritzats de l’any passat en un +69,5%.

Els “Altres tipus d’edificis”, entre els que es troben hotels, magatzems, edificis agrícoles, oficines, locals comercials i aparcaments no associats a habitatges, han representat 64.745 m2 d’obra nova autoritzada, i és la categoria que registra l’increment més notable respecte a les dades del 2020, amb un +137,4%.