Construïm històries i aventures

En algun moment de les nostres vides hem jugat i creat històries a través dels jocs de construcció que tenen nom propi: Lego i Playmobil. Dues marques que han estat i continuen sent el referent de molts nens que han après a jugar i a desenvolupar la seva imaginació a través d'elles. Però saps trobar les diferències entre aquests dos monstres del joc de la construcció?

Sense cap mena de dubte, Lego és qui té guanyat el terreny de la construcció. Les seves peces petites estan dissenyades per crear edificis, vehicles i diferents tipus d'infraestructures. A través d'ell aprenem a equivocar-nos a l'hora de construir qualsevol cosa. Tot i que seguim les instruccions fil per randa passem una bona estona entretinguda pensant i repensant on va aquella peça que no ens acaba d'encaixar en el lloc indicat. De la mateixa manera que ens costa decidir-nos per quin Lego triar.

Mentrestant, la seva gran competidora, Playmobil ens ajuda a desenvolupar un altre tipus d'habilitat: la imaginació. A playmobil qui cobra importància són els personatges que junt amb les construccions amb què venen acompanyades fan que creem diferents situacions, com ara, una batalla marítima a bord del vaixell pirata de Playmobil. L'objectiu, però és construir un món únic i personalitzat en què el nen posa en escena el seu món imaginari.

Tant sigui Lego com Playmobil l'aventura i la imaginació està més que assegurada i l'edat... en aquest cas no importa. A tots ens agrada crear històries i viure, encara que sigui a través del joc, diferents aventures.