Andorra espera que en les properes setmanes es decideixi si l’Acord amb la UE és mixt

Andorra la VellaEl secretari d'estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha ofert una visió detallada i exclusiva sobre la situació actual de les negociacions de l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea, en unes declaracions fetes a aquest diari. Segons Riba, tot i els esforços de les parts negociadores per evitar que l’acord es classifiqui com a mixt, no hi ha cap garantia absoluta que no es produeixi aquest escenari.

"Durant els gairebé nou anys que s'ha negociat aquest acord tant la Comissió Europea, com Andorra i San Marino hem treballat tenint molt present que havíem de no caure en una situació d'acord mixt", ha afirmat Riba. No obstant això, també ha admès que, tot i els esforços realitzats, hi ha una incertesa inevitable. "És veritat que l’acord té un abast molt ampli i afecta molts àmbits. No podem assegurar al 100% que algun dels seus elements no sigui considerat una prerrogativa d’algun estat membre", ha matisat.

A l'espera de l'informe dels juristes del Consell Europeu

Segons Landry Riba, el principal repte en les negociacions ha estat establir amb claredat quins aspectes de l’acord són competència exclusiva de la Comissió Europea i quins podrien ser objecte de debat pels estats membres. "La línia entre les competències de la Comissió Europea i les dels estats membres no sempre és clara. Hem treballat per mantenir-nos dins del que és competència exclusiva de la Comissió, però en alguns àmbits la frontera és molt fina, i això genera dubtes", ha explicat.

Actualment, l’anàlisi jurídica del text final de l’acord està ara en mans dels juristes del Consell de la Unió Europea:

"Els estats membres van rebre el text a finals d'abril i en paral·lel a les traduccions el mateix consell de la UE ha fet l'anàlisi jurídica del text que han de donar la seva opinió les pròximes setmanes, no hauria de trigar massa el diagnòstic final. Sabem que estan treballant, que l'anàlisi s'ha fet amb molt detall i d'aquí a unes poques setmanes ho sabrem, el resultat és inapel·lable si es decideix que s'ha negociat un acord no mixt i així ho reconeixem continuarem amb el full de ruta que teníem marcat".

Si ens diuen que es considera un acord mixt no sabem quins capítols afecten els estats membres i seria necessari l'aprovació de l'acord a tots els parlaments europeus ” Landry Riba Secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea

A partir d’aquest diagnòstic, es decidirà si l’acord requereix l’aprovació dels parlaments nacionals europeus (més d'una trentena) o si es podrà aplicar només amb el vistiplau de la Comissió Europea.

Es pot aplicar l'Acord provisionalment?

Un altre dels aspectes clau que ha abordat Riba és la possibilitat d’una aplicació provisional de l’acord. Si es determinés que es tracta d’un acord mixt, es podria aplicar de manera provisional mentre s’espera la ratificació definitiva. Tanmateix, aquest escenari presenta dificultats per a Andorra.

"San Marino podria aplicar provisionalment l’acord perquè la seva constitució ho permet, però Andorra no. La nostra Constitució i la Llei de Tractats estableixen que alguns acords no es poden aplicar provisionalment, i aquest n’és un", ha explicat.

Si l’acord finalment no es considera mixt, Andorra seguirà amb el full de ruta previst, que inclou la celebració d’un referèndum per sotmetre’l a votació popular. "Si es confirma que no és mixt, podríem estar parlant de la celebració del referèndum en els pròxims mesos", ha avançat Riba.

Tot i això, ha assenyalat que encara queden algunes incerteses en el procés, com ara la resolució de preguntes per part d’alguns estats membres. "Hi va haver algunes preocupacions inicials que ja hem pogut resoldre, però encara hi ha algun estat que està formulant preguntes. El procés trigarà el temps necessari perquè els serveis jurídics del Consell puguin completar el seu informe", ha conclòs.

El paper de Bartumeu en el debat

Les declaracions de Riba arriben enmig d’un debat intensificat per les opinions de l’excap de govern d’Andorra, Jaume Bartumeu, qui ha expressat públicament els seus dubtes sobre la naturalesa de l’acord. L'excap de Govern ha estat ferm en la seva afirmació que es tracta d’un acord mixt, cosa que retardaria considerablement la seva aprovació.

El secretari d'Estat i negociador amb la UE ha subratllat que la decisió final recaurà sobre els estats membres de la UE. "El Sr. Bartumeu ha donat la seva opinió, però la decisió sobre si l’acord és mixt o no és una qüestió que han de decidir els estats membres", ha reiterat.

Riba ha conclòs les seves declaracions expressant confiança en què els dubtes dels estats membres es puguin resoldre aviat, i que el procés pugui continuar avançant cap a la seva culminació. "Esperem que en les pròximes setmanes tinguem una resposta definitiva", ha sentenciat.