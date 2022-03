El consum de bosses de plàstic es redueix un 91% en quatre anys

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presidit aquest dilluns la reunió de la Comissió de coordinació del Pla nacional de residus (PNR), que ha comptat amb la presència de representants dels comuns i del Govern, així com de membres de la societat civil. L'objectiu d'aquesta trobada ha estat informar sobre el balanç de gestió de residus i sobre totes les accions relatives a la gestió de residus dutes a terme durant el 2021. Calvó ha destacat la reducció d'un 91% el consum de bosses de plàstic distribuïdes a les caixes dels grans centres comercials des del 2017, quan es va posar en marxa el Reglament de reducció del consum de les bosses de plàstic. D'aquesta manera, durant els darrers quatre anys s'ha aconseguit evitar la distribució i posterior generació de residus de més de tres milions de bosses de plàstic associades a la compra.

En xifres absolutes, el 2021 es van distribuir 294.889 bosses mentre que el 2017 se'n van utilitzar 3.298.790. "Amb l'aprovació del projecte de llei d'economia circular, que està actualment a tràmit parlamentari, encara reforçarem més la prevenció dels productes de plàstic d'un sol ús", ha posat en relleu la ministra.

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també ha fet referència al volum total de residus generats durant el 2021, que sense tenir en compte els residus de terres i pedres, ha estat lleugerament superior al de l'any anterior, concretament un 3,3% més. Aquest augment és degut a l'increment dels residus de runa de la construcció que s'exporta i que ha tingut un augment del 14%. D'altra banda, pel que fa als residus urbans, que són els residus generats en l'àmbit domèstic i els residus generats per serveis i comerços amb una composició similar als domèstics, s'han generat 46.409 tones. La generació de residus urbans ha disminuït un 2% respecte a l'any anterior. Tot i aquesta disminució, el percentatge de reciclatge de residus urbans es situa el 2021 en un 47%, valor que s'estabilitza respecte a l'any anterior, i molt proper a l'objectiu fixat en el Pla nacional de residus 2001-2020.

També s'ha informat la comissió sobre el balanç de les accions realitzades durant el 2021 relatives al reforç de la prevenció de residus, ja sigui en la sensibilització a la societat a través d'iniciatives com per exemple la celebració de la Setmana Europea de residus, en el treball de la minimització dels residus o en el foment de la desmaterialització de la informació. D'altres accions relacionades amb la reutilització i el reciclatge han estat la distribució de papereres de paper i cartó i envasos per a la ciutadania, i la distribució d'embuts d'olis vegetals a les escoles. Així mateix, les dades de recollida de residus domèstics a les deixalleries mòbils també han augmentat, posant el valor i consolidant aquest projecte d'apropament dels punts de reciclatge a la ciutadania.

Finalment, s'ha compartit amb la comissió els treballs d'avançament del nou Pla nacional de residus que ha de fixar uns objectius de reciclatge més ambiciosos alienats amb les directives europees i que arriben al 65% de reciclatge l'any 2035, així com l'estat del projecte de llei d'economia circular que es troba a tràmit parlamentari, i l'estat d'avançament de l'estratègia nacional d'economia circular que és el document que constitueix el full de ruta per la transició cap a una economia circular i on s'inclourà el nou Pla nacional de residus.