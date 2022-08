Continua la neteja del COEX pel temporal d'ahir

Andorra la VellaEl servei de Conservació i Explotació de Carreteres continua les tasques de neteja als punts "més conflictius" de la xarxa viària per garantir-ne la seguretat. Des del compte oficial de Twitter han penjat un vídeo on es veu com es retira la terra acumulada per la pluja a la calçada de la sortida de la boca oest del túnel dels Dos Valires.

👷‍♂️ Continuen les tasques de neteja als punts més conflictius de la xarxa viària per garantir-ne la seguretat.



🚜 Aquí es pot veure com es retira la terra acumulada per la pluja a la calçada de la sortida de la boca Oest del túnel dels 2 Valires. @Mobilitat_AND @GovernAndorra pic.twitter.com/nLa4SrarGM — COEX (@COEX_Andorra) 28 de agosto de 2022