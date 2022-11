Continuen els vídeos que alerten als temporers sobre anar Andorra

Andorra la VellaEs reforça la tendència dels youtubers argentins que adverteixen als compatriotes que anar a Andorra a treballar durant la temporada d'hivern, ja no és tan fàcil com era. En aquesta ocasió, una creadora de contingut argentina ha fet un vídeo on explica que la situació al Principat ha canviat en comparació amb anys anteriors. A més, proposa una sèrie de consells per als aspirants a temporer que ja es troben al país, com aplicar a les ofertes de treballs dels hotels perquè hi ha més possibilitats que els ofereixin allotjament.