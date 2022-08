Controls específics a partir de dilluns a motos, patinets elèctrics i bicicletes

Andorra la VellaLa policia iniciarà, el dilluns 15 d’agost i fins al dia 28, una nova campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors, vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes. Des de la policia s’informa que amb la finalitat de millorar la seguretat viària en general, seguint les línies marcades en el pla d’actuació del departament de Policia, es realitzarà aquesta campanya de controls preventius en matèria de seguretat viària per controlar les condicions tècniques i administratives de vehicles tipus motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes així com per detectar imprudències o infraccions dels seus conductors, en aplicació de la Llei de la Circulació.

En aquest sentit es faran controls específics de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, sigui en vies urbanes o interurbanes. Es recorda que es constataran deficiències tècniques i/o administratives com la circulació amb vehicles que emetin pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants a la via pública, superiors als reglamentàriament establerts; la circulació amb un VMP sense tenir l’edat mínima permesa; la circulació sense guants o casc homologat; no utilitzar o no utilitzar adequadament el conductor o passatger d’una VMP o bicicleta els cascs de protecció en vies urbanes o quan el conductor tingui una edat inferior a setze anys. També es controlaran aspectes com disposar de la ITV, l’assegurança o els tubs d’escapament en les condicions adequades. A més, els agents vetllaran per constatar imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes o vehicles anàlegs com per exemple la conducció de forma temerària; circular sense regular la velocitat en funció de l’estat de la calçada, de la visibilitat, de les dificultats de la circulació i dels obstacles previsibles, o sense reduir la velocitat i, si escau, sense parar si les circumstàncies ho demanen o el fet que no es respectin els senyals.

Segons informen des del cos d’ordre, la finalitat de la campanya és incidir en el fet que els vehicles tipus motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes, circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir el nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles.