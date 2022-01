Conveni entre Unicef i el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d'Andorra per promoure una alimentació nutritiva entre els infants

Andorra la VellaUnicef Andorra i el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d'Andorra (CDNA) signen un conveni amb l'objectiu de treballar conjuntament pels drets dels infants i adolescents a rebre una millor atenció sanitària, a tenir aigua potable per beure, a disposar d'aliments nutritius i també a tenir un medi ambient sa i net on puguin viure. Principalment, el conveni s'emmarca per a la promoció del dret a rebre una alimentació nutritiva.

L'Observatori de la Infància 2021 recull que en el curs 2019-200 es va detectar que un 5,7% dels alumnes de maternal, un 8,6% dels alumnes de primer de primària i un 16,1% dels alumnes de sisè de primària tenien sobrepès o obesitat. Des d'Unicef Andorra expliquen que la malnutrició perjudica profundament el creixement i el desenvolupament dels nens i les nenes.

Aquest projecte de col·laboració d'ambdues entitats consolida el treball iniciat durant la 6a edició de la Setmana de la Infància, quan es va realitzar una tasca de sensibilització sobre temes com l'alimentació i el rendiment esportiu en els esports base, l'alimentació a les escoles, la sostenibilitat alimentària, els trastorns alimentaris i la responsabilitat dels mitjans de comunicació i de la publicitat en l'alimentació infantil i juvenil.

Durant el 2022 es pretén seguir amb la tasca de sensibilització iniciada el 2021 i treballar per promoure l'accés segur i assequible a una alimentació variada, suficient i apropiada per a cada edat. Tant la presidenta d'Unicef Andorra, Laura Àlvarez, com la presidenta del CDNA, Berta Jiménez, es feliciten d'aquesta nova col·laboració entre les dues entitats, i comparteixen la satisfacció de reforçar l'acció del Comitè a Andorra i el compromís amb el benestar dels infants i joves del país.