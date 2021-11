Converses perquè els turistes anglesos puguin arribar a través de l'enllaç amb Madrid

Andorra la VellaL'arribada de turistes anglesos aquesta temporada d'hivern és una realitat cada dia més palesa per les agències que operen les reserves i una de les opcions que es barallen és la possibilitat d'utilitzar l'enllaç aeri Andorra - Madrid per apropar els visitants procedents de Gran Bretanya i Irlanda al país. Ho avança el copropietari d'Andorra Travel Service, Ian Archer, qui manifesta que estan mantenint contacte amb la companyia aèria Air Nostrum "per pactar possibles col·laboracions", tot i que puntualitza que "això portarà més temps" i de moment no hi ha res tancat.

D'altra banda, en relació amb l'afluència de turistes britànics que arribaran al país durant l'hivern, Archer afirma que "la demanda és forta i les reserves estan augmentant", un fet que podria propiciar que durant la temporada es recuperés el volum de visitants d'aquesta procedència després de la irrupció de la pandèmia del coronavirus el març del 2020.

Així doncs, exposa que malgrat que hi segueix havent "una mica de precaució" a l'hora d'agafar vols i encara "podria haver-hi canvis en les regles per permetre desplaçaments", des d'Andorra Travel Service segueixen oferint unes condicions molt flexibles "per donar confiança als consumidors", tot garantint cancel·lacions sense repercussió econòmica i reemborsaments. "Els possibles canvis en les mesures Covid queden fora del nostre abast, però intentem donar les màximes garanties per incentivar les reserves", indica.

A més, Archer informa que l'agència està duent a terme una promoció internacional molt potent, amb presència en les grans exposicions i fires d'àmbit turístic i econòmic que es realitzen a Gran Bretanya. "El cap de setmana passat vam estar promocionant Andorra com a destinació turística a l'exposició The National Snow Show, que es va celebrar a Birmingham, i vam tenir una molt bona resposta per part de possibles clients", explica. I apunta que aquesta setmana es desplaçarà a Londres per promoure el Principat dintre del sector empresarial al World Travel Market, un esdeveniment internacional que permet el creixement i el desenvolupament de la indústria dels viatges en l'àmbit mundial.

Optimisme del sector hoteler

Des del sector hoteler veuen amb optimisme la possible recuperació d'un dels clients potencials de la temporada d'hivern al país, els visitants anglesos. En aquesta línia, assenyalen que seria un "èxit" tornar a rebre anglesos durant la temporada, tot i que es manté previngut davant l'evolució de la pandèmia de la Covid amb l'arribada del fred i els canvis en els requisits per poder viatjar.

En aquest sentit, recorden que l'any passat, aproximadament en aquesta època, l'obertura de les estacions d'esquí i la recuperació de la mobilitat semblaven "una cosa feta", però finalment la pandèmia va guanyar la partida i "vam viure una temporada d'hivern sota mínims".