Converteix-te en la Reina de Cors

Andorra la VellaNo tothom s'atrevirà, però les ulleres de sol en forma de cor arriben amb força aquest estiu. Convertida en icona els anys 70 -l'adaptació del llibre 'Lolita' a la pantalla gran també hi va tenir molt a veure-, les mítiques ulleres tornen a les col·leccions de primavera-estiu 2022. A Pyrénées Andorra trobaràs la proposta 'total black' de Saint Laurent (són les que porta habitualment la influencer Marta Lozano) o les de la marca Cholé, amb una muntura més fina i amb l'opció d'escollir els vidres entre diversos colors. Són amor a primera vista!

Si imitar la Reina de Cors no et va, no pateixis, perquè la varietat de propostes de Pyrénées Andorra en ulleres de sol és infinita. Clàssiques i al mateix temps aventureres, com les que ofereix la marca Ray-ban, les 'boho-chic' de Christian Dior amb pasta blanca i gruixuda... Les ulleres de sol són el complement perfecte per atrevir-nos a ser una mica més arriscats, o divertits, o diferents. Segons la forma que triem i el color de la muntura, li estarem dient al món quin és el nostre estat d'ànim. Dona una volta per la planta baixa de Pyrénées Andorra i escull les que s'adaptin millor a la teva personalitat!