Convida a menjar un gos

Andorra la VellaGosSOS, l'entitat que gestiona la gossera oficial d'Andorra, i la companyia de pinsos Arion inicien la campanya 'Convida'm a menjar', una col·laboració per aconseguir la implicació de la ciutadania en la manutenció dels animals que hi resideixen. La campanya consisteix a sumar un sac de pinso per als gossos de la gossera per cada sac de pinso que cada particular adquireixi pel seu gos a l'espai que s'ha habilitat al recinte de la gossera.

Així doncs, la campanya és "una manera de contribuir en l'alimentació de qualitat dels animals de la gossera, que al cap de l'any suposa una quantitat de quilos i de diners molt importants", han explicat aquest matí durant la presentació de la campanya, tant el president de l'entitat, Manel Garcia, com el representant d'Arion, Enrique Menea. Garcia ha explicat que les despeses generals de la gossera inclouen alimentació, atencions veterinàries i del personal que té cura dels animals, consums d'aigua i de l'electricitat, entre d'altres, i que suposen una mitjana diària d'11 euros per gos. "És molt important actuar tant en la conscienciació ciutadana, com en la tinença responsable d'animals", tal com estableix el nou reglament, ha manifestat. A més, ha afegit que mentre aquests abandonaments es produeixin i la gossera aculli animals, "cal proporcionar-los el millor benestar possible" i per aquest motiu fan una cria a la ciutadania.

Actualment, la gossera es fa càrrec de la manutenció de 39 gossos: 19 residents i 20 en cases d'acollida. Això suposa una despesa anual de 10.000 euros en alimentació, han indicat des de GosSOS. El responsable de la gossera, Jesús Cardesín, ha explicat que la mitjana d'alimentació d'un gos és d'uns 400 grans diaris, la qual cosa suposa prop de 500 quilos de pinso i prop de 35 sacs al mes.

La venda del pinso es farà a la mateixa gossera i a la Borda Vidal de Sant Julià de Lòria, on s'ha habilitat un espai d'exposició i adquisició del producte. En aquest sentit, Menea, ha destacat que gràcies a l'acord, qualsevol persona que adopti un gos de la gossera, rebrà gratuïtament un sac de tres quilos de pinso.