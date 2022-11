Coopalsa demana a Govern accelerar les llicències dels conductors per lidiar amb l'augment d'afluència

Andorra la VellaCoopalsa, empresa responsable de la majoria de línies de bus que operen al Principat, demana a Govern celeritat per homologar els permisos dels xofers, tal com informa RTVA. El gerent de la companyia, Gabriel Dallerès, apunta a l'arribada dels temporers d'hivern i a la gratuïtat del servei per explicar l'augment d'afluència.

Dallerès detalla que ja s'han canviat sis autobusos de les línies 2, 5 i 6 per vehicles de major capacitat, juntament amb altres dos que s'incorporaran al desembre. No obstant això, en el cas de la línia L4 cap al Pas de la Casa, apunten directament a la manca de conductors, que actualment s'estan buscant a mercats més allunyats, com ara l'iberoamericà.

Per això mateix, des de Coopalsa reclamen més agilitat a l'administració per tramitar aquests expedients i millorar la situació de saturació que es viu a alguns busos del servei públic.