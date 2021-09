El copríncep episcopal fa entrega d'una imatge de la Mare de Déu de Meritxell al Consell General

Andorra la VellaEl 8 de setembre de 2011...

El copríncep episcopal, Joan Enric Vives, ha aprofitat l'ocasió de la Diada de Meritxell per fer l'ofrena d'una imatge de la Mare de Déu de Meritxell a la nova seu del Consell General. L'arquebisbe d'Urgell ha assegurat que 'la laïcitat o la no confessionalitat de l'Estat no està renyida amb aquests gestos que marquen la història', i ha recordat que moltes famílies andorranes estimen la Mare de Déu de Meritxell. A l'acte d'entrega de la imatge, on el copríncep ha beneït el Consell General i la figura de la verge, no hi han assistit els membres del Partit Socialdemòcrata.

El copríncep episcopal, Joan Enric Vives, ha arribat a Andorra després del discurs del síndic a la Casa de la Vall per fer l'ofrena de la figura de la Mare de Déu de Meritxell al Consell General. El síndic ha estat l'encarregat d'iniciar l'acte de l'ofrena i ho ha fet agraint a Joan Enric Vives el regal d'aquesta figura tan significativa per als andorran. Ha recordat que no es tracta només d'un referent cristià, sinó també 'd'un referent cívic, polític, cultural i d'unió'. Per això ha confiat que 'ens ha de poder ajudar a no oblidar qui som i la nostra història'.

L'arquebisbe d'Urgell s'ha mostrat feliç de poder realitzar aquesta entrega i ha recordat que ja n'havia parlat amb els síndics anteriors perquè sempre havia pensat que la figura de la verge hauria d'estar present a la seu del Consell General. Ha expressat que aquest gest de tenir la Mare de Déu de Meritxell al Consell General 'no està renyit amb l'Estat laic i no confessional', i ha afegit que també 'respecta aquells que estimen Meritxell però que es queden més al llindar de l'aspecte religiós'. Indica que aquesta qüestió no ha de ser motiu de separació sinó de 'retrobament de les persones i les idees'.

El copríncep ha aprofitat el moment per llegir una pregaria i demanar a la Mare de Déu de Meritxell que beneeixi el Principat, el Consell General i tots els seus membres.

A l'esdeveniment s'hi han absentat els membres del Partit Socialdemòcrata, que sí que han assistit al discurs del síndic general a la Casa de la Vall i a la posterior missa al Santuari de Meritxell. En relació a aquest fet, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha apuntat que 'les seves motivacions tindran', però que 'aquesta mena de comportaments, que cal respectar, són una mica marca de la casa'.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Jaume Bartumeu, que ha estat un dels absents a l'acte, ha justificat que tenia 'qüestions particulars', però que tot i així 'entenem que era un acte que s'havia de limitar a ser rebut i presidit pel síndic, com s'ha fet'. Ha afegit que agraeix molt l'obsequi i que ja li ha fet saber al copríncep.