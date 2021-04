El Cor de Rock d’Encamp publica per Sant Jordi l’actuació d’homenatge als sanitaris d’Andorra

Andorra la VellaEl Cor de Rock de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp va retre un homenatge el 26 de març al col·lectiu de professionals sanitaris del Principat amb un concert tot just al davant de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. A través de la música, els adolescents van mostrar el seu agraïment per la feina feta i, sobretot, la seva admiració per aquest col·lectiu.

L'homenatge musical va finalitzar amb l'entrega simbòlica d'un ram de flors de paper, dissenyat pels alumnes de l'escola d'Encamp. Aquest divendres, diada de Sant Jordi, s'ha publicat a les xarxes socials el vídeo de l'actuació d'aquest acte, una actuació que, com defineixen, és "senzilla però emotiva".

Aquest acte s'emmarca en la iniciativa catalana d''Homenatge global als sanitaris que ja no hi són', a través d'una petita pel·lícula que es presenta en un format en línia i presencial aquest divendres a l'hospital Sant Pau de Barcelona. Hi participen, a més del Cor de Rock, agrupacions com el Cor Mas Gospel, l'Escolania de Montserrat o l'artista Andrea Motis, entre d'altres.

Homenatge del Cor de Rock d'Encamp als sanitaris d'Andorra