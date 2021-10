El corredor de muntanya Pau Capell, convidat de luxe de la primera edició del Mountain Festival Andorra

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria acollirà els propers 29, 30 i 31 d'octubre la primera edició del Mountain Festival Andorra, un esdeveniment obert a qualsevol persona amant de la muntanya i que donarà cabuda a un nombre important de marques relacionades amb l'esport. La competició ha estat estructurada per OTSO i compta amb un reconegut convidat especial com és l'atleta Pau Capell, considerat com el millor corredor de llarga distància del món.

Precisament, l'esportista ha explicat aquest dijous que "em va sorprendre el festival perquè és molt innovador", assegurant que no hi ha cap altre esdeveniment similar on hi hagi curses, es puguin exposar marques i també es programin activitats paral·leles com en aquest cas. Capell estarà present en les competicions i també serà l'encarregat d'oferir una conferència on relatarà la seva experiència a l'Ultra Trail de Montblanc.

Tal com ha explicat el director general d'OTSO, Jordi Solé, el tret de sortida del Mountain Festival Andorra tindrà lloc el divendres 29 a les 15 hores. A partir d'aquest moment, diferents marques estaran ubicades a la plaça de la Germandat per oferir una exposició que s'allargarà fins a les 20 hores de divendres, dissabte durant tot el dia (de les 10 a les 20 hores) i diumenge fins al migdia (de les 10 a les 14 hores), que serà quan es clourà oficialment l'esdeveniment. També hi seran presents en aquest indret altres marques com Vallnord, que instal·larà inflables per als més petits, i Olympus, que té previst col·locar un petit recorregut d'obstacles en bici.

Paral·lelament a l'exposició, Solé ha comentat que també s'han estructurat quatre curses diferents, dues dissabte i altres dues diumenge, totes elles amb un preu d'inscripció de 25 euros. Així doncs, dissabte hi haurà una cursa de Trail Running de 16 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu en la qual prendrà part Capell. El tret de sortida es donarà des de la plaça de la Germandat i el recorregut finalitzarà al Port Negre. La cursa començarà a les 8 hores i està previst que els corredors tardin tres hores i mitja com a màxim en arribar a la meta.

També el dissabte està prevista la celebració d'una cursa de BTT a Naturland. En aquest cas, es tracta d'un circuit desenvolupat íntegrament dins de l'ecoparc amb un recorregut de 18 quilòmetres i 450 metres de desnivell positiu. La sortida serà a les 9 hores i el temps límit d'arribada s'ha fixat en tres hores.

Les curses de diumenge seran sobre asfalt i comptaran amb el mateix recorregut, tot i que una s'iniciarà a les 9 hores i l'altra a les 9.30 hores, ambdues en bicicleta de carretera. De la mateixa manera que el dia anterior, el tret de sortida es donarà des de la plaça de la Germandat i arribaran fins a la cota 2.000 de Naturland. Es tracta d'una crono amb una distància de 17 quilòmetres.

L'organització del Mountain Festival Andorra ha previst un centenar de participants com a màxim en cadascuna de les curses per donar compliment a les mesures Covid. Les inscripcions estan obertes des d'aquest dimecres i els interessants podran decidir si participen fins al dia abans de la celebració de cada competició. El diumenge 31 a les 14 hores serà el moment de l'entrega de premis. Així, a banda del 'welcome pack', els corredors rebran una medalla de 'finisher' i una sèrie de productes d'OTSO. A més, els tres primers classificats masculins i femenins rebran una copa.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha manifestat que l'organització d'aquest esdeveniment segueix amb la voluntat del comú de dinamitzar la parròquia, i ha animat als corredors a participar i que "s'enduguin un bon record" que els faci tornar a la parròquia en ocasions posteriors.

Activitats paral·leles

A banda del vessant competitiu, el Mountain Festival Andorra també ha organitzat una sèrie d'activitats paral·leles per a tots els públics. Així doncs, el dissabte 30 entre les 16 i les 18 hores, Capell farà la presentació del seu projecte 'Breaking 20', una exposició on relatarà la seva experiència a l'Ultra Trail de Montblanc i on es visionara el reportatge que TV3 va fer al corredor.

Posteriorment, a partir de les 18 hores, se celebrarà una taula rodona que estarà relacionada amb el món de l'esport i la dona. A falta de determinar quantes dones hi participaran, Solé ha posat en relleu que hi haurà una psicòloga esportiva, corredores d'Ultra Trail i dones relacionades amb el món de l'esport, tot i que no ho han de ser expressament amb el vessant competitiu.

De cara al vespre (21 hores), l'auditori Rocafort acollirà l'actuació de Javi Sancho, que presentarà el seu darrer espectacle 'Del deporte también se sale'.