El cost de mantenir un Lamborghini de 300.000 euros a Andorra

Andorra la VellaEnrique Moris, emprenedor i inversor sevillà resident a Andorra i que té Lamborghini Urus, ha explicat els costos de manteniment d'un cotxe que val 300.000 euros, des del preu de l'assegurança fins al canvi de pneumàtics. En primer lloc està l'assegurança: 3.014,45 euros li costa l'assegurança a tot risc. Si s'hagués conformat amb una assegurança a tercers, s'hauria quedat en uns 1.000 euros. El motiu que no sigui proporcionalment tan alt si el comparem amb els preus d'assegurances de turismes tradicionals té a veure amb factors implícits d'un cotxe així que venen reflectits en la pòlissa: garatge 24 hores i pocs quilòmetres a l'any (fins a 10.000). O sigui hi ha el compromís que el cotxe no s'aparca al carrer sinó en garatges tancats tot el dia i no es poden fer més de 10.000 quilòmetres l'any.

El manteniment anual general costa "uns 3.000 euros", sent un preu molt similar ja es faci a la casa oficial o en un taller independent, segons explica Enrique. Encara que el preu pot baixar si es fa en un taller de menor categoria, fins a uns 1.000 euros aproximadament. El canvi de pneumàtics li ha suposat uns 300 euros per roda, encara que aquesta quantitat pot incrementar-se si es tria algun model més car. Poden arribar a 500 euros per roda. En el moment de la compra, el fabricant ofereix un servei de grua per a portar el cotxe fins a la casa del propietari. En el cas d'Enrique, que resideix a Andorra i esperava el cotxe des de Madrid, aquest servei li va costar 1.000 euros.

Una nova clau per al Lamborghini Urus, en cas de pèrdua, costa 500 euros. Un preu superior al dels turismes, però no tan superior: per a comandaments que requereixen codificació, i no simples claus tradicionals, és difícil trobar preus inferiors als 200 euros. I un document anomenat COC (el Certificat de Conformitat), necessari per a matricular un cotxe fora del seu país d'origen, alguna cosa que va necessitar Enrique, costa 2.300 euros en cas de pèrdua, un preu molt superior al que afronten els turismes tradicionals.

Sobre el trasllat a Andorra, aquest propietari va afrontar un preu de 3.000 euros addicionals per tenir una matrícula personalitzada, encara que això és una qüestió del govern andorrà, no del fabricant.El consum mitjà real és d'uns 25 litres per cada 100 quilòmetres en trajectes en ciutat, i d'uns 20 en interurbà. "Però això depèn de la velocitat a la qual vagis, clar; si corres més pots arribar a 30 i 40 litres de consum". El seu consum WLTP combinat és de tot just 14 litres. 10.000 quilòmetres d'ús mixt amb un Urus sortirien per una mica més de 4.000 euros, per descomptat assumint una conducció no massa accelerada.

El resum seria: assegurança anual: 3.000 euros. Manteniment anual: 3.000 euros. Pèrdua de clau: 500 euros. Pèrdua del COC: 2.300 euros. Combustible (10.000 km anuals): 4.300 euros. Canvi de pneumàtics: 1.200 euros. És a dir, un mínim de 6.000 euros a l'any, sense comptar canvis de pneumàtics, el combustible o altres despeses.