El cotxe d'uns contrabandistes que tornaven del Pas, en flames per eliminar el rastre

Andorra la VellaEls conductors que passaven dissabte per l'RN-20 cap al Pas de la Casa van poder veure com un cotxe estava literalment en flames a l'altra banda de la carretera. Es tractava d'un cotxe utilitzat per contrabandistes que porten tabac del Principat cap a França. Suposadament, el cotxe es va quedar en pana quan tornaven del Pas de la Casa amb tabac. Els contrabandistes van optar per cremar-lo perquè no es pugui seguir cap rastre. És una tàctica habitual per dificultar als gendarmes que puguin seguir el rastre del propietari del cotxe per localitzar la banda de contrabandistes. El foc elimina qualsevol rastre. El més cridaner és que li van calar foc a plena llum del dia que significaria que el vehicle es va aturar i van haver d'actuar de pressa per eliminar qualsevol vincle.