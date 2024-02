Creand aporta a l'Unicef Andorra fins a 43.500 euros durant el 2023

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà, un dels principals col·laboradors del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, ha donat durant el 2023 més de 43.500 euros a l’organisme. Des del 2004 i fins a l’actualitat, el banc ha aportat a l’ONG més de 900.000 euros, que han contribuït a implementar els diferents projectes solidaris que impulsa l’Unicef Andorra.

Cada any el banc col·labora amb l’ONG destinant una aportació dinerària i el 50% dels guanys procedents de les comissions d’ús de la targeta Visa Unicef. A aquesta col·laboració del banc s’hi suma l’aportació anual mínima de 30 euros que hi destinen els usuaris de la targeta. La Visa Unicef és una targeta de crèdit que, a més de permetre comprar de manera còmoda i segura com qualsevol altra targeta, contribueix a implementar una campanya global d’Unicef. Aquests diners permeten la realització d’un projecte solidari que des del 2022 es destina als ecopobles de Madagascar, per tal de contribuir a l’expansió dels sistemes d’energia sostenible.

Durant aquest primer any, l’aportació econòmica de Creand Crèdit Andorrà ha permès activar diverses iniciatives contemplades en aquest projecte, com la formalització d’acords amb partners locals per implementar sanejament, promoció de la higiene i instal·lacions sanitàries en escoles i institucions sanitàries, així com donar suport a l’associació d’estalvis i préstecs dels pobles participants. També s’ha començat a treballar en activitats d’emprenedoria i ocupació verda així com en l’estudi de viabilitat de diferents activitats econòmiques relacionades amb l’agricultura, entre altres iniciatives.

A més de l’aportació econòmica, el banc també cedeix un local comercial a l’avinguda Meritxell per ubicar-hi la botiga solidària. Un espai que Unicef Andorra destina a exposar-hi articles de segona mà per posar-los a la venda i que durant l’últim any ha rebut 41.483 euros de donacions a canvi de peces de roba, joguines, articles per la llar, petits mobles, material esportiu i llibres, la majoria de segona mà i una petita part, nous.

Marianela Vila, presidenta de l’Unicef Andorra, ha valorat molt positivament aquesta relació, “fruit d’anys de treball conjunt per un mateix objectiu: millorar el benestar dels infants i les seves famílies”.