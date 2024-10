Creand i Ordino impulsen un concert de Sopa de Cabra a l'Auditori Nacional

Andorra la VellaEl reconegut grup Sopa de Cabra torna als escenaris per presentar el seu nou disc, «Ànima». En el marc d’aquesta gira de presentació tindran lloc els concerts organitzats pel Comú d’Ordino i Creand Fundació els dies 28 i 29 de novembre, a les 21 h, a l’Auditori Nacional d’Andorra.

Les entrades del concert es posen a la venda demà dia 18 d’octubre i es poden adquirir al web https://festivalsordino.4tickets.es/, a l’Oficina de Turisme d’Ordino i a www.sopadecabra.cat. El preu de les entrades és de 36 euros, a la venda anticipada, i de 40 euros, el dia del concert.

En vista de l’èxit esperat, després de cinc anys sense publicar cançons inèdites, s’han programat dues dates consecutives per escoltar la formació gironina. El concert arriba després de la presentació oficial del disc sencer que tindrà lloc al Palau de la Música.

De moment, ja es poden escoltar les cançons Que et vagi amb Triquell i Temps de Sega amb la cantant Beth, que formen part d’aquest nou àlbum, on cada tema compta amb un artista col·laborador.

Aquest serà el dissetè treball del grup liderat per Gerard Quintana, entre discs d’estudi i directes. Una trajectòria que els ha consolidat com una peça clau del rock en català, amb cançons populars com L’Empordà, Camins, El far del sud o El boig de la ciutat, que han atrapat a diverses generacions.