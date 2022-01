Andorra la VellaIsak Férriz, actor i director nascut a Andorra, és un dels protagonistes de la sèrie 'Feria: la luz más oscura' que Netflix estrena aquest divendres 28 de gener. La sèrie, un thriller amb tots els components de suspens i terror, ha estat inclosa per la revista especialitzada Variety en un llistat de 15 sèries candidates a repetir l'èxit mundial que va tenir el seu dia 'El juego del Calamar'.

Quina rebuda espera que tingui la sèrie que estrena divendres?

Espero que prou satisfactòria per a Netflix com per a renovar una segona temporada.

Quin és el seu paper en la trama?

El Guillén és l'encarregat d'investigar les 23 víctimes en el que sembla un acte ritual d'una secta. És un home corrent, pragmàtic, de poca fe a qui el cas li escau enorme. Haurà de lluitar contra mentides, secrets i desconfiances per tal d'esclarir la veritat, i quan s'hi apropi li costarà creure en el que veu.

Es troba còmode en el gènere del thriller?

És un gènere que m'agrada com a espectador i com a actor. De totes maneres 'Feria' va molt més enllà del thriller, és un còctel de gèneres molt interessant. Hi ha la investigació policial per una banda, el viatge iniciàtic de les dues germanes que s'enfronten a la realitat adulta completament soles, hi ha gènere fantàstic sense complexos, terror...

Ha estat molt temps de treball per gravar-la?

El rodatge van ser uns tres mesos i mig d'interiors a Catalunya i un mes i mig d'exteriors a Ríotinto i a Zahara de la Sierra. La postproducció, complicada i molt cuidada pels efectes especials, ha durat gairebé un any.

La revista Variety posiciona Feria com una de les sèries candidates a repetir l'èxit mundial de 'El Juego del Calamar', creu que pot ser així?

Vivim en l'època de la recerca del "nou producte massiu". Semblava que les plataformes havien diversificat els espectadors, però els temps que corren són aquests, no tenim remei. Crec que 'Feria' pot tenir un públic ampli per la barreja de gèneres i estrenar en 180 països de forma simultània ja és un motiu de celebració.

Què ens pot explicar de la trama sense revelar detalls?

Feria, poblet blanc d'Andalusia, 1995. 23 morts apareixen a l'entrada de l'antiga mina del poble en el que sembla un acte ritual d'una secta. Els principals sospitosos, desapareguts, són els pares de l'Eva i la Sofia, dues adolescents que veuran com a partir d'aquell moment seran el focus de sospita i odi dels seus veïns. La investigació i el viatge cap a la veritat de les dues germanes ens endinsarà en un món de foscor inesperat.

Com s'ha sentit treballant en una sèrie on gent de producció, direcció i part del repartiment són catalans?

Doncs molt bé, ha sigut un plaer rodar un producte d'aquesta qualitat a casa, sobretot per la conciliació familiar. Les plataformes estan permetent apostar per gèneres fins ara poc explorats a casa nostra per una qüestió de pressupost, assumir riscos, noves responsabilitats fa créixer professionalment.

Quin és el 'feedback' que rep de la població d'Andorra en les seves aparicions televisives?

Doncs la família i els amics no solen ser molt objectius així que diria que bona.

Com veu la situació actual del món del cinema a Andorra? Creu que hi ha suficients oportunitats pels joves que s'hi volen dedicar?

En els últims anys la professió m'ha portat moltes etapes lluny de casa i quan no treballo sóc amb el meu fill i la meva parella de manera que estic bastant desconnectat, no et sabria dir... el que sí que et puc dir és tot allò que vulguis de parcs infantils, escoles bressol i hores d'insomni.

Quins són els propers projectes en els quals treballa?

Acabo de rodar una pel·lícula per Netflix, 'Infiesto del Patxi Amzecua' amb l'Iria del Río i en un mes m'uneixo a la gira teatral d'Europa Bull del Jordi Oriol i IndiGest.