El CREI estarà en funcionament el primer semestre del 2022

Andorra la VellaEl centre residencial d'educació intensiva (CREI) estarà en funcionament durant el primer semestre del 2022 "si tot va bé". Ho indica el director del departament d'Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Olivé, qui afirma que la instal·lació es troba en la fase final d'obra i tan sols mancarà dotar-la de material i adjudicar, a través de concurs, la seva gestió. En aquesta línia, exposa que des del ministeri d'Afers Socials estan treballant perquè el recurs sigui de gestió "publicoprivada", una modalitat que consideren que garantirà que hi hagi professionals especialitzats en centres d'aquestes característiques, "d'alta complexitat". Així, afirma que tenint en compte que a Andorra no hi ha cap iniciativa especialitzada en aquesta matèria, "probablement també hi podran optar empreses internacionals".

"A Andorra no existeix cap empresa dedicada a la gestió de centres residencials d'atenció en aquesta tipologia, i el fet que vingui algú ja ens garanteix una experiència i formació en aquest àmbit", manifesta. En aquest sentit, apunta que, tot i que seria un centre públic, que la gestió vagi a càrrec d'una empresa privada dotarà la instal·lació "d'estàndards de qualitat", agilitzarà les qüestions relatives a la contractació del personal i aportarà uns reglaments de règim intern "ja establerts i experimentats".

Olivé explica que el projecte ha evolucionat més enllà del que es tenia previst en un inici, tot indicant que "serà força innovador", ja que no només esdevindrà un centre residencial, sinó que s'estudia la possibilitat que es combini amb un "recurs de dia, preventiu", adreçat a aquells adolescents que es troben en fase inicial. "La voluntat seria anticipar quan un adolescent comença a presentar aquesta mena de conductes i també es donaria l'opció que els joves en règim residencial es poguessin acollir al diürn si el seu comportament millora", assevera. A més, assenyala que una altra de les aspiracions del CREI és poder tractar al país els adolescents que es troben interns en centres amb conveni amb l'executiu. "Amb aquestes dues modalitats podrem garantir que els joves puguin seguir altres tractaments a banda", matisa.

Quant al nombre de places que podrà acollir el recurs, el director del departament d'Infància comenta que se situaria prop de la vintena, però puntualitza que la idea que planteja el Govern per donar el tret de sortida al dispositiu d'atenció és "començar amb menys places de les que podem assumir i anar augmentant en un termini de dos anys per donar una atenció més individualitzada i concreta". D'aquesta manera, la voluntat és incrementar els joves tutelats a mesura que els tècnics tinguin la gestió "controlada".

En referència als professionals que hi haurà al CREI, Olivé apunta que encara s'està acabant de treballar en les ràtios que hi hauria d'haver per cada adolescent, ja que "són joves amb trastorns de conducta i addiccions molt pronunciades i hem de poder garantir l'atenció del 24 hores", per la qual cosa "es tracta d'un dispositiu on hi ha d'haver professionals molt formats i experimentats per garantir-ne el bon funcionament". I posa de manifest que també plantegen la incorporació al centre, almenys de manera puntual, de psicòlegs, psiquiatres, infermers i professionals educatius per garantir que els adolescents segueixen el cicle educatiu formal, a més d'activitats i tallers lúdics.

Cal recordar que l'objectiu del CREI és oferir un acolliment residencial i tractament social, psicològic i terapèutic als joves que presenten trastorns de conducta pronunciats i també es tracta d'una demanda reiterada per part de les associacions vinculades a la infància i l'adolescència.