La Creu Roja alerta de fraus en la recaptació de donatius per Ucraïna

Andorra la VellaLa Creu Roja alerta d'un frau a través de les donacions que estan recaptant per donar suport al conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia. Així ho han notificat amb missatges a les seves xarxes socials on expliquen que s'estan trobant amb la casuística que falsos voluntaris, vestits amb una camiseta de l'entitat, es desplacen porta a porta i casa per casa per sol·licitar diners al·legant l'acció que l'ONG està duent a terme al país per ajudar a les víctimes civils del conflicte sobre el terreny.

En aquesta línia, exposen que "en cap cas" els membres de l'entitat es desplacen casa per casa "per demanar diners ni cap altra donació" i envien un missatge a la població destacant que "si us trobeu en el cas, denuncieu", amb la voluntat de no malmetre el nom de l'organització sense ànim de lucre i de preservar la bona voluntat de la ciutadania davant les situacions adverses que es viuen al país i arreu del món.