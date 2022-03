La Creu Roja Andorrana enviarà aquest dissabte un camió amb material humanitari per a Ucraïna

Andorra la VellaCreu Roja Andorrana ha anunciat que, si la meteorologia ho permet, aquest dissabte sortirà un camió carregat de material humanitari en direcció Lublin, Polònia. És el tercer cop que l’entitat andorrana organitza la sortida de material per entregar a la població que pateix el conflicte bèl·lic a Ucraïna. Segons informen, aquest cop no hi haurà comboi ni és previst que es recullin refugiats de guerra, perquè no hi ha hagut peticions de familiars per fer-ho. Així doncs, fins a Polònia hi aniran dos xofers que conduiran un tràiler cedit per Andorra Racing carregat amb 31 palets de material humanitari.