La Creu Roja Andorrana es presenta al concurs públic per al transport sanitari no medicalitzat

Andorra la VellaLa Creu Roja Andorrana es presenta al concurs públic nacional ordinari obert per a la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat convocat pel Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS). Des de l'organització consideren que compleixen les condicions establertes al plec de bases i optaran juntament amb altres candidats a la concessió per un període de quatre anys, prorrogable durant dos exercicis. Cal recordar, que la Creu Roja Andorrana ja va prestar aquest servei durant disset anys, entre 1991 i 2008, i des de llavors ha continuat prestant el servei de transport sociosanitari, un transport adaptat a persones que presenten dificultats motrius, sensorials o d'altres que els impedeixen accedir per ells mateixos a centres sanitaris o d'àmbit social. D'altra banda, el transport sanitari forma part de la missió de la Creu Roja i és exercit per les societats nacionals de l'organització en nombrosos països.

El plec de bases estableix que els 25 tècnics que actualment treballen en el servei siguin tornats a contractar per l'empresa adjudicatària. Partint de la base que totes les empreses que puguin resultar adjudicatàries són professionals del sector, el fet diferencial de la Creu Roja Andorrana rau en la seva voluntat de revertir els possibles resultats d'aquesta funció en la societat andorrana, ja que es dedicarien als diferents programes que l'entitat té en marxa, així com a nous projectes. La Creu Roja Andorrana treballa en diferents àmbits d'actuació amb la participació de professionals entregats per tal de donar suport al país i a les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables.