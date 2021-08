Creu Roja aparta temporalment el director general

Andorra la VellaL'entitat solidària Creu Roja ha apartat de manera temporal el director general de l'ONG, Jordi Fernández, després d'haver rebut una queixa interna per part d'un grup de treballadores, suposadament per assetjament. Segons informen en un comunicat, actualment Fernández està de vacances recuperant els dies generats durant la gestió de la pandèmia, tot i això, ha presentat una sol·licitud d'excedència per motius personals i Creu Roja està valorant si accepta la proposta o emprèn altres accions.

L'entitat assegura que ha actuat de manera immediata tan bon punt van ser coneixedors dels fets. Així doncs, recorden que l'entitat vetlla pel benestar de les persones i basa la seva acció en els principis del moviment de la Creu Roja Internacional. No obstant això, afirmen que deixen en mans de les instàncies competents la valoració dels fets, basant-se en el respecte a totes les persones implicades.

Per cloure, indiquen que el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, i tots els membres de la junta directiva reiteren el compromís de l'entitat vers la societat i el país, i insisteixen en el fet que aquesta situació no interfereix de cap manera en el desenvolupament i seguiment dels projectes, campanyes i funcionament general de l'entitat.