La Creu Roja fa una crida a les persones que han superat la Covid-19 perquè donin sang

Santa ColomaLa Creu Roja Andorrana ha fet una crida aquest dijous a les persones que han superat la Covid-19 perquè donin sang, ja que en el moment d'extreure'n s'aconsegueixen els anticossos que ha generat l'organisme, i aquests es poden fer servir per combatre la malaltia en els pacients que en aquests moments l'estan passant. Així ho ha fet saber el director de l'entitat, Jordi Fernández, durant la presentació que ha tingut lloc aquest dijous a l'escola andorrana de Santa Coloma de la 3a edició de la Campanya de recollida de sang impulsada pels alumnes de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà.

Amb l'objectiu de complir amb el protocol sanitari impulsat pel ministeri de Salut, la novetat d'enguany de la campanya és que tindrà lloc durant tres dies en lloc d'un (3, 4 i 5 de febrer), al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, d'11 a 14 i de 16 a 20 hores. A més, caldrà demanar cita prèvia a la pàgina web www.donarsang.gencat.cat. Els organitzadors de campanya, impulsada per la Creu Roja, l'escola andorrana i el Banc de sang i teixits de Catalunya, s'han marcat com a objectiu intentar arribar a la xifra de donants aconseguida l'any passat (328), una xifra que va suposar un increment de 164 nous donants respecte a la primera edició (192).

"Els alumnes s'han repartit els dies i tots tenen noves tasques i una de concreta a fer, ja que hem hagut de pensar una organització diferent per complir amb el protocol validat per Salut; l'objectiu és anar creant una massa crítica entre el col·lectiu d'estudiants d'entre 12 i 13 anys, cal que s'adonin del que poden fer per ajudar", ha afirmat Mayte Casals, directora de l'escola andorrana. Per la seva banda, Fernández ha afegit que la participació en aquesta iniciativa dona als alumnes "una experiència organitzativa que podran fer servir en el futur".

En la roda de premsa de presentació també hi han pres part tres representants dels diferents centres educatius que participen en l'organització de la jornada: primer curs de l'escola andorrana de 2a ensenyança de Santa Coloma, Encamp i Ordino. Carla Punzano, del centre encampadà, ha destacat que la sala on tindrà lloc la donació serà àmplia i amb un circuit únic d'entrada i sortida que s'anirà desinfectant. Per últim, Alícia Navarro, del centre ordinenc, ha explicat que han delimitat les persones donants a set per hora en un determinat espai.